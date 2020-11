Serie A: Crotone-Lazio 0-2

ROMA, 21 NOV - Lazio batte Crotone 2-0 (1-0) nell'anticipo dell'8/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno impraticabile - per via di un violento acquazzone - dello stadio Ezio Scida. I gol: nel primo tempo Immobile al 21'; nel secondo tempo Correa al 13'. La partita era in dubbio per via della pioggia, ma l'arbitro Juan Luca Sacchi ha deciso di far giocare. (ANSA).