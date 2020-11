Sampdoria, Ranieri: conferma la coppia Ramirez-Quagliarella

GENOVA, 21 NOV - Ramirez in appoggio a Quagliarella. Ranieri sceglie il 4-4-1-1 per la Sampdoria che domani sfiderà il Bologna al erraris. Il tecnico ritrova Gabbiadini dopo uno stop lungo due mesi per un problema all'addome ma l'ex attaccante di Napoli e Atalanta partirà dalla panchina. Il mister doriano sceglie dunque la continuità col sudamericano che giocherà qualche metro alle spalle del capitano che domani festeggerà la presenza numero 475 in Serie A e aggancerà così Giacinto Facchetti al 23esimo posto all time in questa speciale classifica. Ancora assente Keita per la lesione muscolare alla coscia destra ma la Sampdoria si presenta all'appuntamento con l'ex Sinisa Mihajlovic con la consapevolezza che si può voltare pagina dopo il ko di Cagliari. La Sampdoria è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 sfide casalinghe di Serie A contro il Bologna (9 vittorie e tre pareggi), perdendo proprio la più recente: 1-2 lo scorso giugno: "Voglio una squadra che giochi con sacrificio e determinazione", ha detto Ranieri che cambierà soltanto un paio di pedine in difesa visto le squalifiche di Tonelli e Augello. A centrocampo invece la linea a quattro sarà composta da Candreva, Ekdal, Thorsby e Jankto con la possibilità di inserire Verre e Adrien Silva nel corso del match: anche perché tanti giocatori sono stati impegnati con le rispettive nazionali e ci sarà la necessità di dosare le forze. (ANSA).