Calcio:Conte, noi più competitivi?spero onestà intellettuale

MILANO, 21 NOV - "Mi auguro che ci sia onestà intellettuale soprattutto da parte di chi deve dare dei giudizi. Per il resto, essere giudicati tra le squadre più competitive significa che stiamo facendo qualcosa di straordinario e miracoloso in poco tempo soltanto": lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Torino. Sul campionato, il tecnico spera che sia "equilibrato fino alla fine in modo che nel tempo possano emergere organizzazione e mentalità". (ANSA).