Roma: Fonseca, difesa a 3 scelta mia non di Petrachi

ROMA, 21 NOV - "Mi piace confrontarmi con i dirigenti, ma è stata una scelta mia quella di passare alla difesa a tre, non di Petrachi" è la risposta dl tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ad una domanda conferenza stampa alla vigilia del match col Parma. "Dopo mesi di esperienza e dopo aver conosciuto bene la squadra - ha spiegato il portoghese - ho preso questa decisione". Domani si gioca all'Olimpico e qualche indicazione l' allenatore l'ha fornita: "Pellegrini sarà convocato, mentre Smalling non è al meglio e non ci sarà. In mezzo al campo giocherà Villar". Sciolto anche il dubbio in attacco: "Mkhitaryan fa bene il centravanti, ma domani toccherà a Borja Mayoral sostituire Dzeko", ha spiegato Fonseca. La Roma in campionato non perde, almeno sul campo, proprio dall'ultimo match con il Parma della passata stagione e la risposta a questo dato per il tecnico della Roma è semplice: "Il tempo è molto importante nel calcio. Abbiamo lavorato tutti insieme per costruire un'identità e la squadra conosce meglio le mie idee". Infine, registrata l'ennesima complicazione, Fonseca si esprime anche sulla questione stadio: "Per tutte le squadre è fondamentale avere un impianto di proprietà". (ANSA).