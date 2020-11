Moto: Portimao; libere 3 a Miller, quarto tempo Dovizioso

ROMA, 21 NOV - L'australiano Jack Miller ha fatto segnare il migliore tempo nella terza sessione di libere del Gp del Portogallo, ultima prova del Motomondiale 2020. Con il tempo di 1'39''205, il pilota della Ducati precede il portoghese Miguel Oliveira su Ktm lo spagnolo Alex Rins con la Sukuki e Andrea Dovizioso con la Ducati ufficiale. Sono invece rimasti fuori dalla top 10 tutti gli altri piloti italiani, da Morbidelli a Savadori, da Bagnaia a Petrucci, fino a Valentino Rossi che pur migliorando i tempi di ieri non è andato oltre il ventesimo tempo. Niente Q2 al momento neanche per il neo campione in carica, Joan Mir, che ha chiuso solo col 15/o crono, che era poi quello di ieri. (ANSA).