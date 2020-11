Calcio: Koeman, penso che Messi resterà nel Barcellona

ROMA, 20 NOV - "Messi? Penso che resterà. Non lo vedo lontano dal Barcellona. Ha ancora un anno di contratto con noi e penso debba restare. Però, non sono io che devo convincerlo. Nessuno sa cosa succederà in futuro. Guardiola? Sono contento per lui del rinnovo del contratto con il Manchester City. Se lui è contento sono contento anch'io. Ama stare al City". Così Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, parlando in. conferenza stampa alla vigilia del big-match della Liga in programma al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico di Diego Simeone. (ANSA).