Calcio: Roma; Smalling, volevo restare e giocare con United

ROMA, 20 NOV - "Anche quando sono andato in prestito, non ho nascosto che se avessi avuto la chance di tornare l'avrei sfruttata. Il mio obiettivo è sempre stato quello di giocare e restare allo United" lo ha detto Chris Smalling in un'intervista al Telegraph parlando del primo trasferimento nella Capitale, quello dello scorso anno in prestito. Poi sulla Roma ha aggiunto: "La scorsa stagione sono stato comunque molto fortunato nell'ottenere il prestito con i giallorossi, anche se sono rimasto fino all'ultimo nel limbo. Se fossi rimasto a Manchester, sarei finito in tribuna". Infine una battuta sul trasferimento a titolo definitivo arrivato al fotofinish con la Roma: "Ci sono stati momenti in cui ho pensato che non ce l'avrei fatta. Anche la settimana prima ci sono stati momenti in cui era praticamente saltata la trattativa. Per molto tempo le chance sono state 50 e 50. Sapevamo di avere il coltello dalla parte del manico, ma ancora non era stata chiusa l'operazione. A volte queste negoziazioni possono diventare un po' complicate e vanno avanti per alcune settimane". (ANSA).