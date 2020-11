Atp Finals: Tsitsipas ko, Nadal in semifinale

ROMA, 19 NOV - Lo spagnolo Rafa Nadal ha conquistato l'accesso alle semifinali delle Atp Finals, in corso a Londra, battendo il greco Stefanos Tsitsipas nell'ultimo incontro del gruppo 'Londra 2020'. Nadal si è imposto col punteggio di 6-4, 4-6, 6-2 in poco più di due ore di gioco, riuscendo a eliminare il campione uscente. Il maiorchino n.2 al mondo, che mai ha vinto in carriera la Finals, affronterà sabato prossimo il russo Daniil Medvedev - già sicuro del primo posto nel gruppo 'Tokyo 1970' che si conclude domani - per cercare di raggiungere la finale. (ANSA).