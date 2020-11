Calcio donne:convocate 31 azzurre per trasferta in Danimarca

ROMA, 19 NOV - La ct della nazionale femminile di calcio, Milena Bertolini, ha convocato 31 azzurre per l'ultimo impegno del 2020, la partita con la Danimarca in programma l'1 dicembre a Viborg valida per le qualificazioni al Campionato Europeo 2022. Lunedì il gruppo si ritroverà a Coverciano per preparare un match da cui ricavare almeno un punto, un bottino che - in caso di vittoria con Israele nell'ultima gara del girone - potrebbe bastare per finire tra le tre migliori seconde classificate, evitando i playoff. Tra le atlete convocate, prima chiamata per l'attaccante della Florentia Sofia Cantore, mentre rientra in gruppo il capitano Sara Gama, che aveva saltato le ultime due uscite per infortunio, e con lei anche Aprile, Bergamaschi, Filangeri, Marinelli, Polli e le due giallorosse Baldi e Pettenuzzo, che non avevano partecipato all'ultimo raduno. Nell'elenco delle convocate c'è anche Alia Guagni, tornata ad allenarsi con l'Atletico Madrid dopo 22 giorni di quarantena. (ANSA).