Lega B: assemblea approva linee guida per diritti tv 2021-2024

ROMA, 19 NOV - Gli aggiornamenti sulle procedure ed i protocolli in caso di positività Covid rappresentati in Consiglio federale sono stati illustrati dal presidente, Mauro Balata, all'assemblea di Lega Serie B, presenti tutte le società che - informa la Lega B - hanno deciso che non vi sono condizioni per seguire indicazioni diverse da quelle contenute nel Protocollo federale approvato dal Comitato Tecnico Scientifico. L'assemblea ha approvato all'unanimità le linee guida per la commercializzazione dei diritti tv 2021-2024, primo passo dell'iter che porterà alla licenza dei pacchetti relativi al campionato della Serie B. Il presidente Balata ha comunicato l'invio di una nota formale sul tema Diritti audiovisivi e sui progetti in corso di approvazione nella Lega maggiore che non possono prescindere da quelli che sono i diritti delle associate della Lega B. Infine il presidente ha illustrato la telefonata avuta, ieri, con il Ministro per lo Sviluppo economico,, Stefano Patuanelli, il quale ha ribadito l'attenzione che il Governo ripone sulla Serie B e sulle istanze dei club, in forte crisi per la situazione dovuta al crollo dei ricavi. (ANSA).