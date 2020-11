Atp Finals: Rublev batte Thiem 6-2, 7-5

ROMA, 19 NOV - Il russo Andrey Rublev ha battuto l'austriaco Dominic Thiem in un incontro del gruppo A delle Atp Finals, in corso a Londra, col punteggio di 6-2, 7-5. Una sconfitta senza conseguenze per Thiem, già sicuro del primo posto nel girone, che è denominato anche 'Londra 2020', dopo le vittorie su Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo e il greco campione uscente si incontrano in serata per giocarsi l'accesso alle semifinali. Rublev, invece, è già eliminato. (ANSA).