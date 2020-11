Milano-Cortina: logo scelto da pubblico Festival Sanremo

ROMA, 19 NOV - Fra le iniziative frutto del protocollo siglato fra la Raio e la Fondazione Milano-Cortina la realizzazione di una serata tv dedicata alla presentazione in esclusiva di Giochi invernali 2026, su Rai 1 nella prossima primavera. Nella trasmissione - alla presenza di ambassador olimpici/paralimpici e campioni dello sport - verrà svelato in anteprima mondiale il 'Look of the Games', l'immagine con cui l'Italia si presenterà al mondo in occasione dei Giochi 2026. L'iniziativa verrà lanciata con un'anteprima dal palco della finale del Festival di Sanremo 2021: lì, per la prima volta nella storia, il pubblico sarà messo in grado di scegliere il logo dei Giochi con una votazione online il cui esito sarà svelato proprio durante la Notte olimpica sulla Rai. (ANSA).