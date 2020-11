Milano-Cortina: Spadafora,con legge olimpica dato un segnale

ROMA, 19 NOV - "Abbiamo fatto tanto perché si potesse avviare questo percorso, durante l'epidemia, un periodo così drammatico, siamo riusciti ad approvare la legge olimpica. Sembrava distonico, ma era importante, abbiamo spinto per dare questo segnale. Abbiamo dato vita alla Fondazione, spero che sia in dirittura d'arrivo anche la costituzione dell'altra società prevista: ossia infrattuture Milano-Cortina 2026, così da completare la governance". Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, durate la videopresentazione del protocollo fra la Rai e la Fondazione Milano-Cortina 2026. "A Milano, quando le norme lo consentivano, ho visitato la sede della Fondazione, ho visto negli occhi delle persone che ci lavoravano la gioia e l'orgoglio - aggiunge -. Cambieranno tante cose nei prossimi anni, è difficile ed entusiasmante pensare come saranno i Giochi del 2026. Il mondo sarà diverso e anche alcuni di noi cambieranno: l'unica certezza che abbiamo è che sarà una grande occasione per il Paese". (ANSA).