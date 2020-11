Tennis:Atp Finals; Zverev batte Schwartzman e resta in corsa

ROMA, 18 NOV - Prima vittoria in questa edizione delle Atp Finals per Alexander Zverev che ha superato per 6-3 4-6 6-3 l'argentino Diego Schwartzman in 2 ore e 13 minuti di gioco. Con questo risultato il tedesco resta in corsa per un posto in semifinale. Zverev chiuderà il suo torneo venerdì affrontando Djokovic con l'obbligo di vittoria, mentre per Schwartzman l'ultimo ostacolo sarà Medvedev. (ANSA).