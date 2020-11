Moto: Portogallo; Dovizioso, vorrei salutare bene la Ducati

ROMA, 18 NOV - "Ho molta voglia di ritornare in pista questo fine settimana a Portimão. Anche se sarà molto difficile, possiamo ancora giocarci la seconda o la terza posizione in campionato e sarebbe bello poter concludere la mia avventura in Ducati e una stagione così difficile centrando questo obiettivo". Andrea Dovizioso si appresta a disputare in Portogallo l'ultima gara sulla Ducati e dopo otto stagioni di MotoGP con la casa di Borgo Panigale vorrebbe concludere in bellezza un'annata nel complesso sfortunata. "Sarà la mia ultima gara in sella alla Desmosedici GP e sicuramente sarà molto emozionante - aggiunge il pilota - Correremo su un circuito nuovo per la MotoGP e questo renderà il fine settimana ancora più speciale". "Nonostante abbiamo fatto un test a Portimão qualche settimana fa, girando con la Superleggera V4 stradale, nessun pilota ha esperienza in sella ad una MotoGP su questo tracciato - sottolinea Danilo Petrucci, anche lui all'addio con il Ducati Team - perciò partiremo tutti da zero e con pochissimi riferimenti a disposizione. Sarà anche la mia ultima gara in sella alla Ducati dopo sei anni, due dei quali trascorsi nel team ufficiale, e mi aspetto un fine settimana emozionante sotto tanti aspetti: voglio pensare solo a finire questa avventura con un bel risultato e cercherò di dare il massimo per ottenerlo", conclude il pilota ternano, che nel 2021 passerà alla KTM. (ANSA).