Spadafora, tavolo tecnico per tutela minori in mondo sport

ROMA, 18 NOV - Un tavolo tecnico e un nucleo operativo per la tutela dei minori nel mondo dello sport: lo ha annunciato il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora in occasione della Giornata europea per la protezione dei minori. "Il benessere psicofisico di ogni bambino deve essere salvaguardato e garantito sempre, in ogni ambito, compreso quello sportivo - le parole di Spadafora - Ringrazio queste prime associazioni e personalità che hanno risposto all'appello pubblico e hanno deciso di dare il loro contributo, gratuitamente, per i lavori di questo tavolo per la costruzione e la promozione di proposte operative per la prevenzione di qualsiasi forma di abuso sui minori nel mondo dello sport. Enti e figure di assoluto spessore collaboreranno per elaborare un codice etico e indicazioni operative, anche partendo da esperienze di altre organizzazioni internazionali, che lavoreranno in sinergia con le organizzazioni sportive italiane per la sua diffusione e integrazione nel territorio". "È la partenza di un lavoro che si amplierà nel tempo - ha concluso Spadafora - che comincia dall'ascolto per dare un vero valore aggiunto al progetto, nato dalla consapevolezza che lo Sport deve essere sinonimo di rispetto. Contro ogni forma di violenza". Il Tavolo tecnico è costituito da: Aces Europe Delegazione Italia, Acsi Associazione Cultura Sport E Tempo Libero, Age — Associazione Italiana Genitori, Aics Associazione Italiana Cultura E Sport, Arcigay Aps, Asilo Savoia, Assist Associazione Nazionale Atlete, Associazione Italiana Calciatori, Cammino - Camera, Nazionale Avvocati Per La Persona, Le Relazioni Familiari E I Minorenni, Cavallo Rosa Odv, Centro Nazionale Sportivo Libertas Ap, Centro Sportivo Italiano, Cipm - Centro Italiano Per La Promozione Della Mediazione, C.S.A.Ln. Centri Sportivi Aziendali E Industriali, Differenza Donna, Ecos - European Culture And Sport Organization, Federazione Italiana Rugby, Figc Federazione Italiana Giuoco Calcio, Fise Iww Osservatorio Nazionale Antimolestie, Mai Piu Violenza Infinita, Scuola Di Fair Play Italia, Telefono Azzurro, Terre Des Hommes, Uisp Unione Italiana Sport Per Tutti Aps, Unicef -Comitato Italiano. (ANSA).