Napoli-Milan arbitra Valeri, Juve-Cagliari a Maresca

ROMA, 18 NOV - E' Paolo Valeri l'arbitro designato per Napoli-Milan, match clou della prossima giornata del campionato di Serie A. Lo ha reso noto l'Aia. Per l'anticipo Juventus-Cagliari è invece stato scelto Fabio Maresca. Roma-Parma sarà diretta da Gianluca Manganiello, mentre per Inter-Torino ci sarà La Penna. (ANSA).