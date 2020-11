PGA Tour: RSM Classic con Simpson, Hatton e Rose

ROMA, 18 NOV - Dopo lo show del "The Masters" il PGA Tour di golf torna protagonista con il "The RSM Classic" in scena, da domani a domenica (19-22 novembre) a Saint Simons Island, in Georgia (Stati Uniti). Tanti i big a riposo ma field comunque di buon livello. Tra i favoriti al titolo ecco l'americano Webb Simpson e l'inglese Tyrrell Hatton, rispettivamente al sesto e decimo posto del world ranking. Chance anche per altri campioni della disciplina come i britannici Justin Rose (medaglia d'oro ai Giochi di Rio de Janeiro 2016 ed ex numero 1 mondiale) e Tommy Fleetwood. E ancora: l'australiano Jason Day, l'irlandese Shane Lowry e il sudcoreano Sungjae Im, runner up al Masters Tournament. Mentre a difendere il suo unico titolo conquistato sul PGA Tour sarà Tyler Duncan, 31enne di Columbus (Indiana). Torneo da ricordare per Stewart Cink che si prepara a festeggiare la 600/a apparizione sul massimo circuito americano del green maschile. Il player di Huntsville (Alabama), vincitore del British Open 2009, è il 68/o golfista nella storia del PGA Tour a raggiungere questo traguardo. L'RSM Classic metterà palio un montepremi complessivo di 6.600.000 dollari. (ANSA).