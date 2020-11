Tennis: Australia; covid e quarantena, avvio 2021 a rischio

(ANSA-AFP) - MELBOURNE, 18 NOV - L'inizio della stagione tennistica 2021, e in particolare i tornei di preparazione agli Australian Open, rimangono incerti, dopo che gli organizzatori hanno parlato di "nuove difficoltà" per quanto riguarda l'arrivo dei giocatori nel Paese. "Durante le discussioni con Tennis Australia nelle ultime 24 ore, abbiamo appreso che sono sorte nuove difficoltà riguardo alle date di arrivo previste (nel paese) per i giocatori e le loro squadre", si legge in un messaggio dell'ATP inviato ai giocatori e twittato da Lukas Lacko, 193 ° al mondo. Lo slovacco spiega che "le voci indicano che i giocatori non potranno infatti tornare in Australia a dicembre" come inizialmente previsto. Il piano era di far arrivare verso la metà di dicembre più di 500 giocatori nello stato di Victoria, dove i tornei inizialmente in programma a Sydney, Brisbane, Perth, Hobart, Adelaide e Canberra dove si dovrebbero giocare prima dell'inizio a Melbourne dell'Australian Open (dal 18 al 31 gennaio). I giocatori dovrebbero mettersi in quarantena e allenarsi lì prima dell'inizio della stagione. La quarantena dovrebbe durare 14 giorni, secondo le norme sanitarie attualmente in vigore in Australia, ma un eventuale ritardo potrebbe mettere a repentaglio l'intera organizzazione, mentre i primi tornei dovrebbero iniziare all'inizio di gennaio. "Comprendiamo che l'inizio della stagione 2021 sia incerto e stiamo lavorando il più duramente possibile per fornire il miglior programma possibile", ha aggiunto L'ATP. Lunedì scorso sono apparsi i primi dubbi, dopo che il primo ministro di Victoria Daniel Andrews ha affermato che nulla è stato "fatto" riguardo all'organizzazione dei tornei di inizio anno, ricordando che Melbourne, cuore della seconda ondata epidemica in Australia, era appena uscito da lunghi mesi di 'reclusione'. Mercoledì, un'ondata di nuove contaminazioni nel sud dell'Australia ha portato alla creazione di un nuovo blocco di sei giorni nel vicino allo stato di Victoria, nel tentativo di contenere una nuova escalation di ad Adelaide. (ANSA-AFP).