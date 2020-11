Coppa d'Africa: il Marocco si qualifica per la fase finale

ROMA, 17 NOV - Il Marocco ha battuto 2-0 la Repubblica Centrafricana e si è qualificato per la fase finale della Coppa d'Africa, che si sarebbe dovuta disputare fra giugno e luglio 2021, ma è stata invece positicipata all'inverno 2022, in Camerun. Con gli 'italiani' Hakimi (Inter) per 78' e Amrabat (Fiorentina) per 90' in campo, la squadra guidata da Vahid Halihodzic ha sbloccato con Ziyech e raddoppiato con En-Nesyri. (ANSA).