La Juve riprende gli allenamenti, De Ligt torna in gruppo

TORINO, 17 NOV - Dopo due giorni di riposo, la Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa. In attesa del rientro dei tanti nazionali, il tecnico Andrea Pirlo ha diretto una seduta di lavoro tecnico-tattica. Buone notizie da De Ligt e Alex Sandro, entrambi in gruppo per l'intera sessione, mentre hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati gli acciaccati Dybala, Chiesa, Ramsey e Chiellini. In dubbio per il Cagliari c'è anche Bonucci, che si è sottoposto soltanto a terapie dopo i fastidi muscolari che lo hanno costretto a lasciare il ritiro degli Azzurri. Il programma di domani prevede una seduta mattutina di lavoro. (ANSA).