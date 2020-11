Milan: Pioli sceglie Bonera come sostituto in panchina

MILANO, 17 NOV - A partire dalla trasferta di domenica a Napoli, sarà Daniele Bonera a guidare il Milan dalla panchina in assenza dell'allenatore Stefano Pioli e del suo vice Giacomo Murelli, entrambi contagiati da coronavirus e in isolamento domiciliare. Come fanno sapere dal club, Pioli, d'accordo con il resto dello staff tecnico, ha scelto come sostituto l'ex Bonera, ex difensore, 39 anni, nove dei quali trascorsi in rossonero, dove è tornato a fine carriera in veste di collaboratore tecnico di Marco Giampaolo, esonerato pochi mesi dopo. Bonera ha anche la licenza di allenatore professionista di prima categoria Uefa Pro. (ANSA).