Nations League: Italia cerca pass per final four

ROMA, 17 NOV - La Bosnia Erzegovina è l'ultimo ostacolo che separa l'Italia dalle qualificazioni alle Final Four di Nations League. La vittoria sulla Polonia ha portato gli Azzurri al primo posto del Gruppo 1 con 9 punti, ma l'Olanda è lì dietro a 8, ecco perché con i bosniaci è fondamentale vincere. L'Italia di Mancini è imbattuta da 21 gare consecutive - di cui 17 vittorie - e parte nettamente favorita contro una Bosnia che invece ha conquistato solo 2 punti nella competizione: gli Azzurri comandano così a un rasoterra 1.35, si sale a 8.75 per il successo dei padroni di casa, il pareggio vale 5.00. Piena fiducia negli uomini di Mancini anche da parte degli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto il segno 2. Nessun dubbio sulla conquista del primo posto nel Gruppo 1 da parte dell'Italia, offerto a 1.12, lo sgambetto dell'Olanda sembra difficile, il primo posto degli Orange è infatti a 6.00, ancora più lontana la Polonia, con il primato che vale 33.00. Gli Azzurri scalano posizioni anche nelle quote sul vincente della Nations League, anche se sono ancora dietro alla Francia (3.50) e al Belgio (4.00), conquistano comunque la terza piazza a pari merito con la Germania, a quota 5.00. Gli scommettitori credono nel trionfo azzurro, il 40% ha infatti puntato sulla vittoria dell'Italia in Nations League. (ANSA).