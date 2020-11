F1:Mercedes; Wolff, presto incontro con Hamilton per rinnovo

ROMA, 17 NOV - Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, prevede di iniziare i colloqui con Lewis Hamilton per il nuovo contratto entro pochi giorni. Parlando a Bbc Sports, il manager austriaco ha detto che si tratta anche di una "situazione strana, perchè ne parliamo da un po' di incontrarci ma dobbiamo trovare un giorno in cui sederci intorno ad un tavolo". Hamilton e lo stesso Wolff in realtà avevano detto di voler attendere la fine della stagione, o almeno la conquista poi avvenuta dei titoli costruttori e piloti, per parlare del futuro. "Dopo il settimo campionato piloti, non si poteva parlare immediatamente del contratto - ha detto ancora Wolff -, non avrebbe reso giustizia ad un tale straordinario risultato. Ci daremo qualche giorno e poi procederemo. Il nostro rapporto va ben oltre il business, è di amicizia, di fiducia - ha sottolineato l'austriaco - e il giorno delle trattative è qualcosa che non ci piace perché è l'unico momento in cui non abbiamo obiettivi condivisi. Poi c'è da dire che l'accordo migliore è sempre quello in cui entrambe le parti si ritirano non completamente soddisfatte". (ANSA).