Atp Finals: Medvedev parte bene, batte Zverev 2-0

ROMA, 16 NOV - Il russo Daniil Medvedev ha battuto il tedesco Alex Zverev nel secondo incontro del gruppo 'Tokyo '70' alle Atp Finals in corso a Londra, col punteggio di 6-3, 6-4 in nemmeno un'ora e mezza di gioco Il numero 4 al mondo raggiunge così Novak Djokovic, che nel pomeriggio si era imposto sull'argentino Diego Schwartzman, e mercoledì prossimo lo affronterà in quello che si presenta come il match chiave del gruppo. (ANSA).