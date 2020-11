Covid: Roma riprende allenamenti, attesa per tampone Dzeko

ROMA, 16 NOV - Oggi la ripresa degli allenamenti della Roma e a Trigoria cresce l'attesa per capire lo stato dei giocatori risultati positivi al Covid. Domani farà il il primo tampone Edin Dzeko, dal 6 novembre in isolamento. Dovesse risultare negativo ci sarebbe il secondo test per confermare la sconfitta del virus. A quel punto dovrà sostenere la visita d'idoneità per il reintegro in squadra. (ANSA).