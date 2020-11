Calcio: al via il Social Football Summit

ROMA, 16 NOV - Come far fronte alle difficoltà sanitarie imposte dalla pandemia, quali le sfide per la sostenibilità economica del settore e in che modo salvaguardare il valore sociale dello sport: saranno alcuni dei temi trattati nel dibattito a cui prenderà parte la Serie C. Anche Lega Pro partecipa al Social Football Summit, evento internazionale dedicato all'innovazione nel mondo del calcio, intervenendo a un dibattito sul futuro del pallone ai tempi del Covid. La manifestazione, alla 3/a edizione, comincerà domani con l'intervento del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e vedrà alternarsi su un palco virtuale per tre giorni i più grandi protagonisti dell'industria del calcio tra manager, istituzioni ed esperti del settore. (ANSA).