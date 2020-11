Calcio: Prandelli, "mostrare gol di Berardi a scuole calcio"

ROMA, 16 NOV - E' da mostrare alle scuole calcio l'azione che ha portato al gol dell'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, nella partita della Nazionale contro la Polonia, ieri sera. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina ed ex ct azzurro Cesare Prandelli, intervenuto ai microfoni di Radio anch'io sport. Prandelli ha fatto i complimenti a Mancini, "sta facendo un grandissimo lavoro, in questo caso mancavano tanti giocatori titolari ma quelli che c'erano hanno fatto bene. E' un lavoro che parte da lontano, da quando Maurizio Viscidi ha preso il ruolo di responsabile del settore giovanile azzurro". Poi il nuovo tecnico viola ha aggiunto: " Il gol di Berardi con la Polonia va fatto vedere nelle scuole calcio. Per come si fa iniziare l'azione, come si riparte, e come si arriva al gol con idee collettive. C'è una base nuova, diversa, e di grande qualità adesso nella quale poter scegliere". Prandelli ha osservato che anche rispetto alla sua epoca di ct "ci sono tantissimi ottimi giocatori, in Italia. Vuol dire che il nostro calcio a livello internazionale sta crescendo tanto. Mi pare, anche, che l'Italia si sia tolta di dosso quell'etichetta di difensivisti. E stanno emergendo tanti giovani calciatori bravissimi in attacco". Prandelli ha concluso ricordando "con orgoglio" il suo periodo alla guida degli azzurri. (ANSA).