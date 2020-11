Tokyo 2020: Bach e Suga, insieme per Olimpiadi sicure

TOKYO, 16 NOV - Le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno come da programma la prossima estate con la regolare partecipazione degli spettatori, malgrado l'emergenza sanitaria globale causata dal covid. E' l'auspicio del premier nipponico, Yoshihide Suga, e il presidente del Cio Thomas Bach, dopo un incontro a Tokyo. Suga e Bach hanno discusso sulle possibili modalità di accesso degli spettatori all'evento sportivo in programma dal 23 luglio all'8 agosto 2021, esattamente un anno dopo il rinvio deciso lo scorso marzo. "Siamo assolutamente allineati nella determinazione e fiducia a far diventare i Giochi olimpici e paralimpici una storia di successo qui a Tokyo la prossima estate", ha detto Bach. La visita del numero uno del Cio nella capitale giapponese durerà 4 giorni ed è la prima dall'annuncio del posticipo delle Olimpiadi, resosi necessario a causa della pandemia. A differenza dei paesi occidentali il Giappone ha registrato un numero di gran lunga minore di infezioni, sebbene i casi siano aumentati nell'ultima settimana in coincidenza col calo delle temperature e l'alleggerimento delle restrizioni da parte del governo per incentivare il turismo domestico. Suga ha ribadito a Bach la volontà di ospitare le Olimpiadi in totale sicurezza e come 'la prova tangibile che l'umanità è riuscita a sconfiggere il virus'. Al vaglio dell'esecutivo nipponico c'e' la possibilità di escludere dall'obbligo di quarantena i turisti stranieri che visitano il Giappone durante i Giochi, ma solo se provengono da nazioni ritenute sicure. Stesse valutazioni verranno fatte per gli atleti che partecipano a competizioni internazionali, assieme allo staff, con il libero ingresso per le sessioni di allenamenti nel Paese del Sol Levante prima delle Olimpiadi. Una decisione in tal senso verrà presa entro la prossima primavera. Gli ultimi sondaggi dell'agenzia Kyodo tra i residenti giapponesi sulla opportunità di far svolgere regolarmente le Olimpiadi la prossima estate segnalano un 37,6% di favorevoli, contro il 31,8% che si pronuncia a favore di un altro rinvio, mentre per il 24,1% dovrebbero essere cancellate definitivamente. (ANSA).