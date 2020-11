Basket: Umana Reyer testa mascherina Covid ad uso sportivo

VENEZIA, 15 NOV - L'Umana Reyer ha ripreso ad allenarsi e sta testando la mascherina a uso sportivo, realizzata su idea del Politecnico di Torino in collaborazione con la commissione per l'attuazione del protocollo medico Fip. Dopo l'ennesimo giro di tamponi, il gruppo orogranata ha ripreso l'attività sportiva al Taliercio, con gli atleti negativi, utilizzando le mascherine 'Sherpa' ad uso sportivo, con l'obiettivo che possano diventare uno strumento di sicurezza utile per la ripresa generale degli sport di contatto. (ANSA).