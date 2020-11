4-0 al Lussemburgo, Italia U.21 qualificata a Europei

ROMA, 15 NOV - L'Italia Under 21 si è qualificata per la fase finale degli Europei 2021 di categoria in programma dal 24 al 31 marzo prossimi in Ungheria e Slovenia. Gli Azzurrini hanno battuto il Lussemburgo 4-0 in una partita di qualificazione giocata a Differdange, staccando aritmeticamente il pass qualificazione. Le reti: al 15' e 29' pt Scamacca, 10' st Pinamonti, 21' st Marchizza. (ANSA).