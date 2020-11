Scherma: da olimpionico a rider consegne,Limardo sogna Tokyo

LODZ, 15 NOV - A vederlo pedalare per le strade di Lodz con quel voluminoso contenitore di cibo da asporto sulle spalle, non si direbbe che è stato un campione olimpico e soprattutto che, tra meno di un anno a Tokyo, ha intenzione di ripetere l'impresa di Londra 2012. In quell'edizione dei Giochi il venezuelano Ruben Dario Limardo, che adesso ha 35 anni, conquistò l'oro nella spada individuale, secondo atleta nella storia del suo paese a vincere un titolo olimpico dopo il pugile Francisco Rodriguez, oro a Messico '68. Ora Limardo sogna Tokyo, e anche a ragione, visto che appena due anni fa, nel 2018, è stato argento ai Mondiali bissando il secondo posto del 2013. Quindi perché non sognare anche il podio dei Giochi giapponesi? Ancora non è certo che si faranno, anche se a Tokyo cresce l'ottimismo, intanto però bisogna allenarsi duramente e per questo Limardo e i suoi compagni della nazionale del Venezuela, in tutti 21 schermidori, sono in ritiro permanente in Polonia dove si preparano ma devono anche dedicarsi ad altri lavori per vivere. Ecco perché Limardo si è trovato un impiego come rider per Uber Eats e ogni giorno, dopo l'allenamento, inforca la bicicletta e porta il cibo a casa di chi si è servito di questa app per ordinarlo. "La grande crisi economica del Venezuela e poi quella generata dalla pandemia - spiega l'olimpionico di Londra - hanno ridotto all'osso i nostri rimborsi spese. Inoltre gli sponsor che avevamo hanno interrotto da mesi i pagamenti dicendoci che riprenderanno a darci qualcosa il prossimo anno , visto che l'Olimpiade ci sarà nel 2021 Quindi dobbiamo inventarci qualcosa per tirare avanti, e quello del rider è un lavoro come un altro. Non lo faccio solo io, ma praticamente tutti i miei compagni di squadra. Ogni volta che faccio una consegna dico a me stesso che anche questo mi aiuterà ad ottenere la medaglia che voglio ai Giochi di Tokyo". (ANSA).