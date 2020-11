Nations League: Mbappé salterà Portogallo-Francia

ROMA, 14 NOV - Kylian Mbappé, infortunato a una coscia da diversi giorni, non sarà in campo nella Francia che stasera giocherà contro i campioni in carica del Portogallo a Lisbona, nella Nations League. Il nome dell'attaccante del PSG, infatti, non compare nella lista dei 23 selezionati dal ct Didier Deschamps e pubblicata dall'Uefa poche ore prima della partita. Lunedì scorso, Mbappé si era presentato al raduno dei 'Bleus' con un infortunio muscolare da smaltire, lo stesso che gli aveva impedito di giocare contro lo Stade Rennais in Ligue 1. Mbappé non ha potuto partecipare all'ultimo allenamento collettivo di ieri, due giorni dopo avere saltato l'amichevole persa 2-0 contro la Finlandia allo Stade de France di Parigi. Quanto al Portogallo, nella lista di questa sera c'è Cristiano Ronaldo, ma non Renato Sanches, sempre a causa di un infortunio muscolare. (ANSA).