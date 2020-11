Rugby:Tri Nations; impresa Argentina, batte All Blacks 25-15

ROMA, 14 NOV - L'Argentina batte 25-15 la Nuova Zelanda in un incontro della terza giornata del Tri Nations 2020 - versione ridotta della Rugby Championship causata dall'assenza del Sudafrica - giocato a Sydney. Un risultato storico per i Pumas, sempre sconfitti dagli All Blacks nei precedenti 29 confronti, ma anche un sonoro campanello d'allarme per i neozelandesi, che dopo il ko con l'Australia della scorsa settimana (22-24) hanno perso la seconda partita di fila, cosa che non accadeva dal lontano 2011. Protagonista assoluto dell'incontro è stato Nicolas Sanchez, il mediano d'apertura dello Stade Français che con una meta, una trasformazione e sei calci piazzati ha siglato da solo tutti i punti della sua squadra, che già all'intervallo conduceva per 16-3. Gli All Blacks hanno tentato la rimonta nella ripresa, ma con solo una meta segnata e troppi errori sono rimasti ben lontani da ottenerla. (ANSA).