F1: Binotto "assenza da Turchia? non c'è solo week end gara"

ROMA, 14 NOV - "Clamoroso non essere in Turchia? Penso che dobbiamo interpretare il nostro ruolo al meglio": lo ha detto a Skysport Mattia Binotto, team principal della Ferrari, rispondendo a una domanda sulla sua assenza dal circuito di Istanbul dove domani si disputerà il gran premio di Turchia di F1. "Non c'è solo il weekend di gara che è la parte finale. Qui -ha aggiunto Binotto, che seguirà la corsa da Maranello- ci sono migliaia di persone da gestire e questo è anche nel ruolo del team principal. Succederà anche nella prossima stagione con le 23 gare. Sarà un anno particolare, ci sono ancora settimane di sviluppo importanti". (ANSA).