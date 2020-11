Tennis: Sofia; in finale Pospisil sfiderà Sinner

ROMA, 13 NOV - Sarà Vasek Pospisil a sfidare Jannik Sinner, domani, nella finale del torneo di Sofia. Il canadese, n.74 del mondo, in semifinale ha battuto Richard Gasquet in tre set, con il punteggio di 6-7 (6/8), 6-2, 6-0. In precedenza Sinner aveva sconfitto un altro francese, Adrian Mannarino (6-3, 7-5), diventano a 19 anni il più giovane italiano a raggiungere la finale di un torneo ATP. (ANSA).