ANSA/ Golf: Masters; delusione per Molinari, eliminato

ROMA, 13 NOV - Ancora una delusione ad Augusta (Georgia, Usa) per Francesco Molinari. Dall'impresa sfiorata ad aprile 2019, all'eliminazione anzitempo di quest'anno. Il ""The Masters" continua a non sorridere al golfista azzurro che, nell'ultimo Major 2020, capitola. L'ufficialità arriverà solo domani ma il player piemontese non parteciperà ai due giri finali del torneo. Dopo il 72 (par) del primo giro Chicco Molinari con un parziale di 78 (+6) - caratterizzato da 8 bogey e due birdie - su un totale di 150 (+6), dice addio ad ogni sogno di gloria. Con sole 3 apparizioni negli ultimi 8 mesi il torinese s'è presentato negli Stati Uniti non al meglio della condizione fisica. E il fatto di dover giocare 26 buche in poche ore (inizialmente ha dovuto ultimare il primo giro, fermato ieri prima per maltempo e poi per l'arrivo dell'oscurità, dunque ha iniziato immediatamente il secondo) non ha certo aiutato Molinari, ora già proiettato al 2021 dopo un anno da dimenticare. Sul percorso dell'Augusta National c'è attesa per Tiger Woods. Decimo al termine del round inaugurale il californiano punta a tenere il passo dei big (la sua gara è ancora in corso). A fare un figurone, nel primo Masters ai tempi del Covid - in scena a porte chiuse - sono il messicano Abraham Ancer e l'australiano Cameron Smith che, con un totale di 135 (-9), spaventano i campionissimi del green. Stesso score, tra gli altri, per gli americani Dustin Johnson (leader mondiale) e Justin Thomas (terzo nel ranking). Buon passo pure per Patrick Cantlay (136, -8) e gli inglesi Danny Willett e Tommy Fleetwood, appaiati con 137 (-7). Era il favorito della vigilia e invece Bryson DeChambeau, vincitore dello US Open, non sa nemmeno se accederà alla fase finale del torneo. Gara fin qui da dimenticare per il californiano (birdie alla 2 e poi un triplo bogey alla 3 e due bogey alla 4 e alla 5), chiamato però ad ultimare il secondo giro. Domani i primi verdetti ma ad Augusta Molinari è già fuori dai giochi. (ANSA).