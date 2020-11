Calcio: Osimhen gioca in nazionale e si infortuna al polso

NAPOLI, 13 NOV - L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen ha riportato un infortunio al polso mentre era impegnato con la Nazionale nigeriana in una partita contro la Sierra Leone, valevole per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Osimhen, che aveva segnato un gol (la partita si è conclusa con il risultato di 4-4) è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in barella al 74'. L'attaccante è caduto poggiando il peso del corpo sulla mano mentre si trovava in mezzo a due difensori avversari. Si teme che Osimhen possa aver riportato la frattura del polso. (ANSA).