Moto: Valencia; Aprilia a caccia della top ten con Espargaro

ROMA, 13 NOV - Il secondo weekend MotoGP al Ricardo Tormo di Valencia è iniziato all'insegna dell'equilibrio, come dimostra la classifica combinata, con ben 19 piloti racchiusi in un secondo. Undicesima posizione per Aleix Espargarò, che ha fatto segnare il suo miglior crono nelle FP2 in 1'30.989 a soli 21 millesimi dalla top 10 e un decimo dalla top-5. Continua l'apprendistato di Lorenzo Savadori. Il pilota italiano ha migliorato molto tra le due sessioni, non solo in termini di tempo sul giro ma anche per quanto riguarda il suo feeling con la RS-GP. "E' stata una giornata positiva. Sono stato molto veloce ma, con questi distacchi, non abbastanza per la top-10 - è il commento di Espargarò - Il ritmo con gomma media è decisamente buono, mentre con la morbida ho fatto un giro rapido ma non perfetto. Siamo tutti molto vicini, ma mi sento bene, quanto lo scorso weekend. Ora devo rimanere concentrato e continuare su questa strada". (ANSA).