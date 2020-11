Azzurri: Pellegri lascia il ritiro di Coverciano

ROMA, 13 NOV - Pietro Pellegri, dopo Zaccagni, lascia il ritiro dell'Italia, a Coverciano (Firenze). Il giovane attaccante, che è indisponibile per le prossime due sfide della Nations League a causa di un infortunio, fa ritorno a Montecarlo, per farsi curare dai sanitari del club di appartenenza, il Monaco. Non è ancora stato rivelato il tipo d'infortunio di Pellegri, anche se il giocatore è ormai abituato ai continui problemi fisici. Contro l'Estonia, Alberigo Evani lo aveva lanciato nel secondo tempo per fargli disputare uno spezzone della partita. (ANSA).