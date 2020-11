Bolivia nel caos, arrestato il presidente Rodriguez

ROMA, 13 NOV - Il calcio boliviano è nel caos per l'arresto del presidente a interim della Federazione, Marcos Rodriguez, con l'accusa di irregolarità amministrative e corruzione. Il n.1 federale è finito in manette nella notte italiana, mentre assisteva alla partita che la Nazionale di La Paz stava giocando contro l'Ecuador, per il girone di qualificazione sudamericano ai Mondiali 2022. Rodriguez, al momento dell'arresto, si trovava nello stadio Hernando Siles, a La Paz. Sui media locali gira un video di Rodriguez portato via dagli agenti durante l'intervallo della partita. Rolando Aramayo, componente dell'Esecutivo della Federcalcio boliviana, ha detto che l'elezione del nuovo presidente, prevista per venerdì, è a rischio. Rodriguez era a capo della Federazione da luglio, dopo la morte del suo predecessore, Cesar Salinas, a causa del Covid. (ANSA).