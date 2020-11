Argentina-Paraguay 1-1, Var ferma Messi

ROMA, 13 NOV - Il Paraguay ha fermato l'Argentina sul risultato di 1-1 in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Mentre Bolivia-Ecuador è finita 2-3. La partita di cartello fra Argentina e Paraguay non ha lesinato emozioni. I paraguayani erano andati in gol al 22mo con Angel Romero, che ha segnato un rigore concesso per un fallo commesso dal giocatore della Fiorentina Martinez Quarta. Poco prima della fine del primo tempo il pareggio degli argentini con Nicolas Gonzalez. Lo stesso Gonzales è stato protagonista al nono minuto della ripresa nell'azione che ha portato in gol Lio Messi, per il vantaggio dei padroni di casa. Ma proprio per un fallo di Gonzales la rete è stata annullata. Vani sono stati poi gli assalti di Messi e compagni per ritornare in vantaggio. Il Paraguay si è chiuso a riccio e ha portato a casa un prezioso pareggio in trasferta con i più titolati avversari. In campo tanti 'italiani': da Lautaro Martinez dell'Inter a Martinez Quarta della Fiorentina, a Nico Dominguez del Bologna e Rodrigo De Paul dell'Udinese; solo panchina per il Papu Gomez dell'Atalanta. E' finito in ospedale il centrocampista del Bayer Leverkusen Palacios dopo uno scontro durissimo con Romero. (ANSA).