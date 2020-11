Euro 2020: Scozia si qualifica ai rigori, la Serbia resta fuori

ROMA, 12 NOV - La Scozia è l'ultima - ma solo in ordine di tempo - fra le 24 Nazionali qualificate alla fase finale di Euro 2020. La squadra guidata da Steve Clarke ha battuto solo dopo i rigori la Serbia di Sergej Milinkovic-Savic per 6-5, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1, per effetto delle reti di Christie per gli ospiti al 7' della ripresa e di Jovic al 45' del secondo tempo per i padroni di casa. Nella sfida disputata al Rajko Metic Stadium di Belgrado, a fare la differenza è stato l'errore dal dischetto di Mitrovic, che si è fatto ipnotizzare dal portiere scozzese Marshall. All'Europeo, la Scozia trova posto nel Gruppo D, assieme a Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca. (ANSA).