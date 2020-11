Euro 2020: Pandev regala alla Macedonia la fase finale

ROMA, 12 NOV - La Macedonia è la 21/a nazionale a qualificarsi per la fase finale di Euro 2020, che si disputerà l'anno prossimo, dopo il rinvio a causa del diffondersi della pandemia da Covid. La squadra guidata dal commissario tecnico Igor Angelovski, nel primo dei quattro spareggi in programma oggi, ha sconfitto la Georgia per 1-0 nel match disputato sul terreno della Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi. Il gol-partita è stato confezionato da un duo tutto 'italiano': Ilija Nestorowski, attaccante dell'Udinese, che ha fornito l'assist, e Goran Pandev, attaccante del Genoa, che ha battuto il portiere avversario Loria. Per la Macedonia si tratta della prima qualificazione a una fase finale dell'Europeo dopo l'affiliazione all'Uefa (1994). (ANSA).