Covid: Lecce, altri due calciatori risultano positivi

LECCE, 12 NOV - Il Lecce di Eugenio Corini ha ripreso nel pomeriggio la preparazione, con un allenamento incentrato su un lavoro atletico. Assente Dubickas, che ha risposto alla convocazione della Nazionale Under 21 della Lituania, sono stati a riposo Dermaku, Felici, Bjorkengren e Rossettini. Il difensore Adjapong, rientrato dall'Under 21, non si è allenato in attesa dell'esito del tampone effettuato questa mattina. I sei componenti del gruppo squadra (3 calciatori e 3 componenti dello staff), risultati positivi al Covid 19, si sono sottoposti a un esame molecolare le cui risultanze hanno dato esito negativo per tre di loro (1 calciatore e 2 componenti dello staff), mentre sono risultati positivi due calciatori. Indeterminato l'esito per un componente dello staff. I tre componenti del gruppo squadra risultati negativi a questo ultimo ciclo di tamponi, prima di aggregarsi al gruppo, effettueranno un ulteriore test molecolare. (ANSA).