Nicolato: "Vittoria è stata sofferta, ma la strada è questa"

ROMA, 12 NOV - "Lo sapevamo bene che sarebbe stata una partita sofferta, perché l'Islanda aveva sempre vinto. La nostra è una squadra nuova, formata da diversi esordienti, sono molto soddisfatto dalla prestazione". Così il selezionatore dell'Under 21, Paolo Nicolato, dopo la vittoria degli azzurrini in Islanda. "Pur cambiando uomini e modulo, il risultato è arrivato ugualmente - sottolinea Nicolato, che ha parlato ai microfoni della Rai -: il merito, però, è della squadra. La strada da seguire è questa, abbiamo dovuto rinunciare a diversi giocatori, vedremo come siamo messi per domenica". (ANSA).