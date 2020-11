Ultimo tampone negativo, Valentino Rossi ok per Valencia

ROMA, 12 NOV - E' negativo il secondo tampone anti covid per Valentino Rossi, potrà partecipare al Gp di Valencia, Lo rende noto il team Yamaha. "Rossi ha ricevuto la conferma che potrà prendere parte al Gp della Comunità Valenciana di questo fine settimana - recita il comunicato ufficiale del team -. A seguito di un test PCR marginalmente positivo eseguito martedì scorso, l'italiano ha subito altri due esami, entrambi risultati negativi per il Covid-19. La casa giapponese e il team sono lieti di confermare che Rossi potrà uscire dall'autoisolamento e potrà gareggiare in questo fine settimana". (ANSA).