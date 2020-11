Tennis: Sinner batte De Minaur e vola in semifinale a Sofia

ROMA, 12 NOV - Jannik Sinner, n.44 del mondo, batte nei quarti l'australiano Alex De Minaur, terza testa di serie del torneo, e vola in semifinale a Sofia. Il giovane azzurro si è imposto in tre set, per 6-7 (3), 6-4, 6-1, dopo 2h12' di gioco. Il torneo Atp 250 di Sofia è dotato di un montepremi di 325.615 euro ed è in corso sulla superfice veloce dell'Arena Armeec. (ANSA).