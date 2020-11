Leclerc "team unito per superare crisi, io sono cresciuto"

ROMA, 12 NOV - "Nei momenti difficili ti avvicini a chi hai intorno nel team cercando di far tornare la squadra ai livelli del passato. Questo ci aiuta a creare legami forti per il futuro, credo possa essere positivo ma speriamo che il momento di crisi sia il più breve possibile". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc nella conferenza stampa piloti in vista del Gp della Turchia di Formula 1. "Io sono contento della mia crescita, c'è stata fin dall'inizio della stagione e soprattutto nella gestione delle gomme, che era un punto debole - ha aggiunto il monegasco -. Forse questa stagione difficile mi ha reso più forte perché in alcuni momenti mi sono concentrato su me stesso, ho lavorato molto per migliorarmi a livello di pazienza. D'altronde potevo lottare solo per i piazzamenti". (ANSA).