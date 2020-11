Basket:Nba;nuova stagione al via,ma niente tifosi per Lakers

ROMA, 12 NOV - I Los Angeles Lakers si sono laureati campioni NBA per il 2019-20 nella bolla di Orlando, ma dovrà passare ancora diverso tempo prima che possano festeggiare con i loro tifosi. La situazione sempre grave legata alla pandemia ha impedito ai gialloviola di celebrare il titolo con una tradizionale parata per le vie della città degli angeli, e anche lo Staples Center rimarrà chiuso "fino a nuovo ordine". Secondo quanto comunicato dai Lakers, l'arena del centro di L.A. non potrà ospitare tifosi nella prossima stagione, seguendo le direttive dello stato della California e delle autorità locali che impediscono gli aggregamenti di un grande numero di persone. La squadra ha comunque deciso che non terrà la classica cerimonia di inizio stagione con l'innalzamento del banner celebrativo fino a quando non potrà farlo insieme ai suoi tifosi: "Apprezziamo il continuo supporto e non vediamo l'ora di ritrovarvi tutti quando sarà sicuro farlo, festeggiando il titolo conquistato e il viaggio verso un altro anello NBA" ha scritto la squadra in un comunicato. La stagione si aprirà il prossimo 22 dicembre, probabilmente con un derby contro gli L.A. Clippers e la consegna degli anelli, che dovrebbe tenersi regolarmente. I gialloviola saranno anche tra le squadre impegnate nella sera di Natale, con le prime indiscrezioni che li vedono contrapposti ai Golden State Warriors. (ANSA).